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Nihat Doğan kovuldu! "Beyaz TV gereken kararı aldı"

Beyaz TV'de Nihat Doğan'la birlikte bir magazin programının sunuculuğunu yapan Ece Erken, Nihat Doğan'ın programdan gönderilmesine ilişkin, "Beyaz TV gereken kararı aldı" açıklamasında bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
Nihat Doğan kovuldu! "Beyaz TV gereken kararı aldı"

Ece Erken, Beyaz TV'de yayınlanan bir magazin programında birlikte yorumculuk yaptığı Nihat Doğan'ın "iki kız çocuğunu alıkoymak" ile suçlanmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"BÖYLE ŞEYLERİN DELİLİ, İSPATI OLMAZ"

Medyaradar'ın haberine göre; Erken, “Benim bazı çizgilerim var. O çizgiler arasında çocuk istismarı ve şiddet en başta geliyor. Babam da olsa arkasında durmam böyle bir şeyin. Aklanıncaya kadar bekliyorum. Böyle şeylerin delili, şahidi olmaz. Bir takım şeyler açığa çıkar inşallah. Beyaz TV gereken kararı aldı. Pazartesi yeni bir sunucu geliyor. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım bir hanımefendi gelecek” dedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
  1. Ece Erken
  2. Beyaz TV
  3. Nihat Doğan

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