Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli kaç yaşında?

Antalya Altın Portakal Film Festiveli'ndeki konuşması ve Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Nihal Yalçın'ın bir süre önce konuk olduğu Youtune yayınında, terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş için özgürlük istediği ortaya çıktı.

Terör partisi HDP ve onun eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a verdiği destek ile ve aile yapımızın temeline dinamik koyan ifsad sözleşmesi olarak bilinen İstanbul Sözleşmesine sahip çıkan sözde oyuncu Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır. Nihal Yalçın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü mezunudur.

Nihal Yalçın kKonservatuvardan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. Sinema kariyerine 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteriyle başlayan Nihal Yalçın, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Nihal Yalçın'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıktı. Nihal Yalçın'ın o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor.