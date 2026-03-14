Niğde'nin dev projelerine Bakan Bolat'tan tam not

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak ve şehrin ekonomik dinamiklerini yerinde incelemek amacıyla Niğde’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bolat’ın programının ana durağı Niğde Belediyesi olurken, gün boyu süren temaslarda şehrin geleceğine yön verecek projeler masaya yatırıldı.



PROJELERE YAKIN MARKAJ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından karşılanan Bakan Bolat, Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi’ni ziyaret etti. Kentin çehresini değiştirecek çalışmalar hakkında detaylı sunumlar alan Bolat, belediye şeref defterini imzalayarak şehirdeki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdemir ile makamında bir araya gelen Bakan Bolat, belediyenin yürüttüğü kentsel gelişim ve ticaret hacmini artırmaya yönelik faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

BAKAN BOLAT DİREKSİYON BAŞINDA

Ziyaretin en dikkat çekici anları ise belediye binası önünde yaşandı. Niğde Belediyesi’nin çevreci ulaşım vizyonu kapsamında şehre kazandırdığı elektrikli otobüsleri yakından inceleyen Bakan Bolat, şoför koltuğuna oturarak aracı test etti.

RAMAZAN SOKAĞI’NDA ESNAFLA KUCAKLAŞMA

Bakan Bolat, resmi temaslarının ardından belediye önünde kurulan geleneksel Ramazan Sokağı’nı ziyaret etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde esnaflarla tek tek selamlaşan Bolat, yoğun ilgiyle karşılaştı. Bakan Bolat, Niğdelilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



FABRİKA VE SİYASET HATTINDA YOĞUN MESAİ

Günün ilerleyen saatlerinde programına sanayi ve siyaset odaklı devam eden Bakan Ömer Bolat, kentteki siyasi partilerin temsilciliklerini ziyaret ederek partililerle buluştu. Ardından Niğde ekonomisinin can damarı olan Organize Sanayi Bölgesinde ki fabrikalarda incelemelerde bulunan Bolat, üretim kapasiteleri ve ihracat potansiyeli hakkında iş dünyasıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Niğde programını, düzenlenen iftar sofrasında sonlandıran Bakan Bolat, temaslarının ardından Ankara’ya hareket etti.