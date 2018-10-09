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Niğde'den çok acı haber! Anne ile çocuğu 6. kattan düştü

Niğde’de 3 yaşındaki çocuğu ile apartmanın 6’ncı katından düşen anne hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 21:23
Niğde'den çok acı haber! Anne ile çocuğu 6. kattan düştü

Niğde’de anne ve 3 yaşındaki çocuğu apartmanın 6’ncı katından düştü. Anne hayatını kaybederken, çocuk ise ağır yaralandı.

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. Zeynep Ceylan kucağında 3 yaşındaki çocuğu Züleyha ile beton zemine düştü. Komşular tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Anne Zeynep Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, küçük Züleyha ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Baba S.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:23
  1. Niğde
  2. Zeynep Ceylan

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