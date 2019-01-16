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Niğde’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Niğde 17 Ocak Perşembe kar tatili

Niğde Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Niğde de var. Kayseri’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Niğde'de okullar yarın da tatil mi? Niğde'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Niğde 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:47
Niğde’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Niğde 17 Ocak Perşembe kar tatili

Niğde Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Niğde de var. Kayseri’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Niğde'de okullar yarın da tatil mi? Niğde'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Niğde 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Gümüşhane ve Erzincan çevrelerinde beklenen kar yağışlarının, bu gece saatlerinden sonra kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Niğde'de yarın okullar tatil mi?

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi.  Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın (17 Ocak Perşembe) il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:47
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Gümüşhane
  5. Erzincan
  6. Niğde'de yarın okullar tatil mi?
  7. Niğde’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Niğde 17 Ocak Perşembe kar tatili

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