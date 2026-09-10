Niğde'de yaklaşık 13 kilo yaş domatesten 1 kilo kuru domates elde ediliyor

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde tarladan toplanan domatesler, güneşin ve poyraz rüzgârının etkisiyle doğal yolla kurutuluyor. 1 kilogram kuru domates için yaklaşık 13 kilogram yaş ürün gerekiyor; kurutulan domatesler İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Niğde'de kurutma çalışmaları sürüyor. Kurutma sahalarına getirilen domatesleri işçiler tek tek hazırlıyor; kesilip geniş alanlara serilen ürünler tuzlandıktan sonra bölgenin yoğun güneşine ve poyrazına bırakılıyor. Hava şartlarına göre yaklaşık 8-9 günde doğal ortamda kuruyan domatesler toplanıp çuvallanıyor ve işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Kaynarca bölgesinin kuru havasının, yüksek güneşlenme süresinin ve özellikle poyrazın kurutma işlemini hızlandırdığı belirtiliyor. Bölgede oluşan iklim şartları kuru domates üretiminde önemli avantaj sağlıyor.

Siverek'ten gelen işçiler yaklaşık 40 gün sahada

Kurutma sezonunda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Niğde'ye gelen mevsimlik tarım işçileri, sahalarda yaklaşık 40 gün çalışıyor. Domateslerin kesilmesi, serilmesi ve tuzlanmasından kuruyan ürünlerin toplanıp çuvallanmasına kadar birçok aşamada görev alan işçiler, sezon boyunca yoğun mesai yapıyor.

Mevsimlik işçilerden Kasım Esenlik, Niğde'nin ikliminin domates kurutmaya oldukça uygun olduğunu söyledi. Bölgede yaklaşık bir ay ile 40 gün arasında çalıştıklarını aktaran Esenlik, "Buranın en önemli avantajlarından biri güneşi, diğeri de esen poyraz. Poyraz, domatesin kurumasına çok büyük katkı sağlıyor. Bu havada domatesler yaklaşık 8-9 gün içerisinde kuruyor. Dokuzuncu günün sonunda ürünleri topluyor, çuvallıyor ve fabrikalara gönderiyoruz" dedi.

Bu yıl 5 bin ile 10 bin ton arasında kurutma bekleniyor

Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz de bölgenin iklim yapısının domates kurutmaya son derece elverişli olduğunu, sahadaki çalışmaların sürdüğünü aktardı. Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutma işleminden geçirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Üretimin yoğun işçilik gerektirdiğini vurgulayan Altınöz, "Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Bu nedenle hem ürün miktarı hem de işçilik açısından oldukça yoğun bir süreç yaşanıyor" dedi.

Kurutulan domateslerin önemli bölümünün ihracata gönderildiğini belirten muhtar, ürünlerin özellikle İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya pazarlarında alıcı bulduğunu söyledi. Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve ve sebze kurutma alanında faaliyet gösteren tesisler bulunduğunu aktaran Altınöz, kurutulan ürünlerin burada işlenerek iç ve dış pazara hazırlandığını kaydetti.

Altınöz, kuru domatesin kullanım alanlarına ilişkin şunları söyledi: "Kuru domatesin kullanım alanı oldukça geniş. Konservelik ve yemeklik olarak kullanılmasının yanı sıra pizza üretiminde, otellerde ve farklı gıda ürünlerinde değerlendiriliyor. Bu nedenle hem yurt içinde hem de ihracatta önemli bir pazar bulunuyor."