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Aktüel Niğde'de sinir krizi geçirerek yanına kimseyi yaklaştırmayan kişiyi polis ikna etti
Aktüel

Niğde'de sinir krizi geçirerek yanına kimseyi yaklaştırmayan kişiyi polis ikna etti

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:12:21 -
Niğde'de sinir krizi geçirerek yanına kimseyi yaklaştırmayan kişiyi polis ikna etti

NİĞDE (AA) - Niğde'de sinir krizi geçirerek girdiği evinde eşyalara zarar veren kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

İlhanlı Mahallesi'nde A.A'nın tabancayla girdiği evinde sinir krizi geçirdiğini görenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendini kilitlediği evinde eşyalara zarar veren, kapıyı açmamakta direnen A.A, uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Evin balkonundan içeri giren polis ekipleri, elinde kuru sıkı tabanca olduğu anlaşılan AA'yı ikna etmeyi başardı.

Dışarı çıkarılan A.A. sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


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