Niğde’de Sessiz Ölüm: Şahiner Çiftinden Acı Haber

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Niğde’de Sessiz Ölüm: Şahiner Çiftinden Acı Haber

Niğde’de kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde cansız halde bulundu. İlk belirlemelere göre "sessiz katil" doğalgaz, bir aileyi hayattan kopardı.

Telefonlar Cevapsız Kalınca Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Niğde Merkez, Kale Mahallesi’nde hüzünlü bir gece yaşandı. Kilise Sokak üzerinde bulunan Naime Kılınç Apartmanı’nda yaşayan 64 yaşındaki Emine Şahiner ve 75 yaşındaki Necati Şahiner’den bir süredir haber alamayan yakınları panikledi. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan akrabaları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler İçeri Girdiğinde Acı Manzarayla Karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, yaşlı çiftin hareketsiz bedenleriyle karşılaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Şahiner çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheler Doğalgaz Sızıntısı Üzerinde Yoğunlaştı

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, çiftin doğalgazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Polis ve teknik ekipler, evdeki tesisatı ve havalandırma koşullarını incelemeye alırken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak olan detaylı otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Önemli Hatırlatma: Uzmanlar, kış aylarında doğalgaz menfezlerinin (havalandırma delikleri) kesinlikle kapatılmaması ve cihaz bakımlarının düzenli yapılması konusunda vatandaşları bir kez daha uyarıyor.

