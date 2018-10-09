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Niğde'de korkunç olay! Anne öldü, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Anne ve 3 yaşındaki çocuğu apartmanın 6’ncı katından düştü. Anne hayatını kaybederken, çocuk ise ağır yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 23:06
Niğde'de korkunç olay! Anne öldü, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. Zeynep Ceylan kucağında 3 yaşındaki çocuğu Züleyha ile beton zemine düştü. Komşular tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Anne Zeynep Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, küçük Züleyha ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Baba S.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 23:06
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