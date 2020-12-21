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Aktüel Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:19:38 -
Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyü Ömerli Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı alanında ve zanlıların evinde yapılan aramada 2 keser, 4 özel yapılmış kazma, 2 çekiç, balyoz, çeşitli ebatlarda 9 murç, kırıcı ucu, 3 levye, caraskal ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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