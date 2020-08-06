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Aktüel

Niğde'de iki kaya sansarını öldüren kişiye 3 bin 487 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:36:53 -
Niğde'de iki kaya sansarını öldüren kişiye 3 bin 487 lira ceza

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki kaya sansarını öldürüp fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan kişiye 3 bin 487 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi ekipleri, bir kişinin iki kaya sansarını öldürüp sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 1575 lira idari, 1912 lira da tazminat olmak üzere 3 bin 487 lira ceza kesti.

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