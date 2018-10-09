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Niğde'de genç kadın çocuğuyla birlikte 6'ıncı kattan düştü

Bir kadın, oturduğu apartmanın 6'ıncı katında bulunan evinin balkonundan düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken minik Züleyha ağır yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 22:16
Niğde'de genç kadın çocuğuyla birlikte 6'ıncı kattan düştü

Niğde’de kucağındaki 3 yaşındaki kızıyla birlikte apartmanın 6'ıncı katından düşen Zeynep Ceylan (37), hayatını kaybetti. Çocuk ise ağır yaralandı.

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6'ıncı katında oturan Zeynep Ceylan, iddiaya göre kucağındaki kızı Züleyha ile birlikte henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, beton zemine çakılan Zeynep Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan küçük kız ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Züleyha Ceylan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:16
  1. Niğde
  2. ölü

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