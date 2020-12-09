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Aktüel Niğde'de fahri trafik müfettişleri 11 ayda 2 milyon 239 bin lira ceza yazdırdı
Aktüel

Niğde'de fahri trafik müfettişleri 11 ayda 2 milyon 239 bin lira ceza yazdırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:36:45 -
Niğde'de fahri trafik müfettişleri 11 ayda 2 milyon 239 bin lira ceza yazdırdı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kayıtlı fahri trafik müfettişleri, yılın 11 ayında kural ihlali yaptıklarını tespit ettikleri 4 bin 991 sürücüye 2 milyon 239 bin 731 lira trafik cezası yazılmasını sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik trafik polislerine yardımcı olan, sürücülere her yerde ve her zaman denetlendiği hissini veren, trafik kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenleyen ve bu tutanağı ilgili birimlere teslim eden fahri trafik müfettişleriyle bir araya geldi.

Trafik güvenliği ve kaza istatistiklerinin değerlendirildiği etkinlikte, kentteki sinyalizasyon, altyapı, eğitim ve denetimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Niğde'de kayıtlı 237 fahri trafik müfettişi, yılın ilk 11 ayında kural ihlali yapan 4 bin 991 sürücü hakkında tutanak düzenledi, sürücülere 2 milyon 239 bin 731 lira ceza yazıldı.​

Kentte geçen yılın aynı döneminde fahri trafik müfettişlerince kural ihlali yapan 724 sürücüyle ilgili düzenlenen tutanak karşılığında 201 bin 825 lira ceza yazılmıştı.

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