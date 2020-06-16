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Aktüel

Niğde'de duvar kavgasında bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:16:22 -
Niğde'de duvar kavgasında bir kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de duvar meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Orhanlı beldesinde N.Ş. (57) ile Hakan Yüksel (28) arasında evlerinin arasına yapılan duvar nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden N.Ş, pencereden kapının önünde toplananlara av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Yüksel, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

N.Ş'nin evine saldıran Yüksel'in yakınları, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Yüksel'in cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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