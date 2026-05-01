Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Niğde’de kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Niğde-Bor kara yolu üzerindeki Orhan Batı Caddesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Emre S’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarpan araç, çarpmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Ö.F.K. yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.