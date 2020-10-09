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Aktüel Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kocaya müebbet hapis cezası
Aktüel

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:13:23 -
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kocaya müebbet hapis cezası

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ç. ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve maktul S.Ç'nin ailesi katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında M.Ç'ye eşi S.Ç'yi tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, M.Ç'ye müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan M.F.Ç, T.Ç. ve M.Ş.H'ye 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. A.Ç'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, diğer sanıkların beraatini kararlaştırdı.

M.Ç, boşanma aşamasındaki eşi S.Ç'yi 2 Eylül 2019'da tabancayla öldürmüş, Ankara'da saklandığı inşaatta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlı hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


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