Niğde'de '100 Yılın Projesi' için ilk kazma vuruldu

125 bin metrekarelik alanı kapsayan ve "100 Yılın Projesinde" çalışmalarda ilk kazma vurularak temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile "Yenileme ve Koruma Alanı" ilan edilen ve sıradan bir kentsel dönüşümden ziyade bir "Tarihi İhya" projesi olarak öne çıkan projenin temelleri atıldı. Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan mahallelerini kapsayan 12,5 hektarlık alanda yürütülen proje ile tarihi doku korunuyor ve Niğde dev bir turizm cazibe merkezi haline geliyor.

YÜZDE 95 MUTABAKAT

Projenin temel atma aşamasına gelene kadar sahada yürütülen çalışmaların detayları da paylaşıldı. Proje kapsamında 3.300 hak sahibinin yaklaşık yüzde 95'i ile uzlaşıldı. Eski TEDAŞ binası gibi silüeti bozan yapılarla birlikte toplam 149 parseldeki 228 yapıda yer alan 339 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı.

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede çalışmalar, geçmişte maalesef bir suç merkezine dönüşen bu metruk bölgede, titiz radar taramaları ve kurul onaylarıyla aslına sadık kalınarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müze Müdürlüğü denetiminde büyük bir hassasiyetle yürütüldü.

HEDEF İLK ETAPTA 500 BİN, SONRASINDA MİLYONLARCA TURİST

Niğde’yi "Kapadokya'nın giriş kapısı" olarak konumlandıran proje, şehri dev bir turizm merkezine dönüştürecek. Dev turizm hamlesiyle ilk etapta yıllık 500 bin, sonrasındaki süreçte ise milyonlarca turist ağırlanacak ve şehirdeki gençler için büyük bir istihdam kapısı açılacak.



BAŞKAN ÖZDEMİR'DEN TEMEL ATMA TÖRENİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR

Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin geldiği aşamaya, ortaya atılan iddialara ve projeye dair çok önemli detayları paylaştı:

"Niğde için tarihi bir dönüm noktası olan ve 40 yılı aşkın süredir hayali kurulan Kale Koruma ve Yenileme Projesi, altı yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından resmen yapım aşamasına geçmiştir.

Proje kapsamında 3.300 hak sahibinin yaklaşık yüzde 95'i ile uzlaşılmış, bölgedeki yerel esnafa da yeni projeden ticari alanlar ayrılmıştır.

Temeli atılan yapılarla birlikte bölgede altı dükkan, üstü butik otel veya ofis olabilecek çok fonksiyonlu toplam 90 adet tarihi konak inşa edilecektir.

Kale projesiyle entegre şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Kent Müzesi iki yıldır hizmet vermekte, eski Yahya Peygamber Kilisesi ikonik bir kütüphaneye, restorasyonu tamamlanan bir diğer konak ise Michelin tescilli Tabal Gastronomi Evi'ne dönüştürülmüş durumdadır.

Ayrıca Ak Medrese'nin 270 gün sürecek restorasyon süreci başlatılmış ve eski valilik binasının tapusu belediyeye kazandırılarak altına en az üç katlı otopark, üstüne ise dev bir kent meydanı yapılması için ihale aşamasına gelinmiştir."

Tören, konuşmaların ardından protokol üyelerinin butonlara basarak projeye ilk harcı dökmesiyle sona erdi.