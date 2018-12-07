Niğde Vergi Dairesinde rüşvet skandalı

Niğde’de vergi dairesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan memur M.Ç. tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan R.B. isimli vatandaş, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan M.Ç. isimli memurun yapılacak iş ve işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek şikayetçi olduğunu bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda M.Ç. isimli memur, vatandaştan 500 TL rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Kapalı Cezaevine gönderildi.