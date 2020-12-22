  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:06:46 -
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Şimşek, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını tercih etti.

Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar çok güzel çalışmalar yapmış, güzel fotoğraflar yakalamış. Zaten Anadolu Ajansını her zaman objektif haber anlayışıyla hatırlıyoruz. Anadolu Ajansı mensupları, her zaman dünyanın ve Anadolu'nun her köşesinde büyük bir özveriyle zor şartlar altında görev yapıyor. Böyle güzel ürünler de o çalışmaların neticesinde ortaya çıkıyor. Bu çalışmayı ortaya koyan AA çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor
Medya

Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler herkesi üzecek. Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranla..
Sular durulmuşken İran'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Sular durulmuşken İran'dan skandal Türkiye açıklaması

İran'dan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar bitmek bilmiyor. İran’ın Şazand kenti milletvekili Mahmud Ahmedi Bilaş, Azerbaycan ve Türkiye'yi ..
Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular
Aktüel

Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay