Niğde Emniyeti'nden kaçakçılara geçit yok

NİĞDE AKİT



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; kaçakçılığın önlenmesi, toplum düzeni ile halk sağlığının korunması ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

"5 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 40 bin adet doldurulmuş makaron, 960 paket gümrük kaçağı sigara, 867 litre kaçak akaryakıt, 65 şişe kaçak içki ele geçirildi.

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Yapılan operasyonun, hem halk sağlığının korunması hem de kayıt dışı ekonominin önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Şahıslardan 22si tutuklandı 3'ü de serbest kaldı.