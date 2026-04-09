Niğde Belediyesi'nden mali disiplin zaferi
Niğde Belediyesi'nden mali disiplin zaferi

Niğde Belediyesi'nden mali disiplin zaferi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi’nin 2025 yılı mali tablosunu "Rakamlar yalan söylemez" diyerek özetledi. Borç yükünün %5 seviyelerine indiğini belirten Özdemir, Niğde’nin artık kendi kaynaklarıyla dev yatırımlara hazır olduğunu vurguladı.

Niğde Belediye Meclisi toplantısında kentin mali geleceğine dair kritik veriler paylaşıldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2025 yılı sonu itibarıyla belediyenin gelir-gider dengesinde tarihi bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Planlanan harcamaların altında kalınırken, gelirlerin artmasıyla birlikte bütçe 632 milyon liranın üzerinde fazla verdi.

"BORCUMUZU ERİTTİK, NAKİT GÜCÜMÜZÜ ARTIRDIK"

Niğde Belediyesi Meclisi’nin nisan ayı oturumunda mali performansa dair detaylı bir açıklama yapan Başkan Özdemir, geçmiş yılların en büyük sorunu olan borç yükünün artık bir engel olmaktan çıktığını ifade etti. Borç oranının kademeli olarak %5,38 seviyesine kadar gerilediğini belirten Özdemir, Niğde Belediyesi’nin finansal gücüne dair şu dikkat çekici bilgiyi verdi:

 

"2019 yılında, yani belediyeyi devraldığımız dönemde, bütçe gelirimizin yaklaşık %90'ı oranında olan devasa borç yükünü bugün %5'lere kadar düşürdük. Bugün geldiğimiz noktada borçlarımız ödeme planı dahilinde sorunsuz yönetiliyor. Hatta belediyemizin nakit gücü o kadar sağlam ki, talep edilmesi halinde tüm borçlarımızı tek seferde kapatabilecek durumdayız. Bu, bir belediye için ulaşılabilecek en üst seviye mali disiplinlerden biridir."

VARLIK SATIŞI DEĞİL, YATIRIM ODAKLI BÜYÜME

Son yıllarda yaşanan pandemi ve deprem felaketlerine rağmen bütçeyi sarsmadan yönettiklerini dile getiren Özdemir, mali yapıyı güçlendirirken belediye varlıklarını koruduklarının altını çizdi. Satışlardan elde edilen gelirden çok daha fazlasının kamulaştırma ve yeni alanlar oluşturmak için harcandığını vurgulayan Özdemir, belediyenin mülklerini azaltmak yerine şehre değer katan yatırımlara yöneldiklerini belirtti.

"TABLO ORTADA, RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ"

Mali şeffaflık ilkesinden ödün vermeyeceklerini söyleyen Özdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Rakamlar yalan söylemez, tablo ortada. Bu bütçe sonuçları, Niğde halkının parasını ne kadar titiz ve disiplinli kullandığımızın en net göstergesidir. Kendi kendine yeten ve üreten bir belediye olarak Niğde’yi hak ettiği seviyeye taşımaya devam edeceğiz."

