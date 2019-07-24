Niğde Belediyesinden Çöp Vakti Uygulaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehir merkezinde oluşan trafik sorununu düzenlemek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak adına çöp vakti uygulamasını başlattı.

Daha temiz bir Niğde oluşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarını sürdüren Niğde Belediye Başkanlığı yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğin daha güvenli ve düzenli sağlanması, görüntü ve çevre kirliliğinin kontrol altına alınması için Çöp Vakti uygulamasını hayata geçirecek.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından pilot bölge olarak belirlenen İmam Hatip Meydanı, Bankalar Caddesi ve Medaş Kavşağında Çöp Vakti uygulaması 1 Ağustos 2019 tarihi itibari ile gerçekleştirileceği, vatandaşların uygulamaya dikkat etmeleri belirtilen sabah saat 09:00 - 09:30, akşam 20:00 - 20:30, gece 00:00 - 00:30 saatleri arasında çöplerini belirlenen alanlara bırakmaları gerektiği, aksi durumda kabahatler kanununun 32. Maddesi gereğince 320 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.