Venezuela'da uzun süreden bu yana süren siyasi kriz devlet başkanlığına hem Nicolas Maduro'nun hem de Guaido'nun sahip çıkması ile farklı bir hal aldı. Peki, Nicolas Maduro kimdir? Nicolas Maduro kaç yaşında? İşte belediye otobüsü şoförlüğünden Venezuela devlet başkanlığına Nicolas Maduro...

Maduro, daha lise yıllarında aktif siyasetin içinde yer aldı. Babası sendika lideri olan Maduro, Caracas’ın varoş bölgelerinden biri olan El Valle’deki José Avalos Lisesi’nde öğrenci birliği başkanı oldu.

O dönemdeki sınıf arkadaşları, Maduro’yu yumuşak başlı, uzlaşması kolay ve müzakereye açık biri olarak hatırlıyor.

Liseyi son sınıfta terk etti. Kısa bir süre bir rock grubunda çaldı. Daha sonra eğitimini tamamlamak için Küba’ya gitti.

Venezuela’ya geri döndüğünde Caracas Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak işe başladı, Venezuela Sosyalist Partisi’ne katıldı. Sendika temsilcisi oldu ve 1990’ların başında Chavez’in ordu içinde kurduğu solcu muhalif grubun sivil kanadı olan MBR-200’e girdi.

Hayatının dönüm noktası ise yine aynı dönemde eşi Cilia Flores ile tanışması oldu. Flores, 1992 yılındaki başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine konulan Chavez’in savunma ekibinde yer alıyordu.

Chavez’in hapisten çıkıp 1998 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini kazanması Maduro ve Flores’in de yükselişini başlattı.

Flores, zaman içerisinde milletvekilliği, meclis başkanlığı ve adalet bakanlığı bir dizi görev üstlenirken, Maduro da yeni anayasayı yazacak olan Kurucu Meclis’e seçildi. 1990’lı yıllardan bu yana birlikte olan ikili, Maduro’nun devlet başkanı olmasından kısa bir süre sonra evlendi.

Maduro’nun yükselişi, Chavez’in iktidarını sağlamlaştırmasıyla paralel olarak ilerledi. 2005-06 yıllarında Meclis Başkanlığı, 2006 yılından sonra da Dışişleri Bakanlığı yaptı. 2012’de Chavez tarafından devlet başkanı yardımcılığına atandı, aynı yıl içerisinde de “halef” olarak ilan edildi.

Dış güçleri suçladı

Batılı diplomatların kibar ve sakin olarak tanımladığı Maduro, Chavez’in vasiyetine uygun olarak, devlet başkanı seçilmesine karşın selefi gibi iktidarı sıkı bir şekilde elinde tutmakta başarılı olamadı.

2013 yılındaki seçimleri kılpayı kazandı, iki yıl sonra yapılan parlamento seçimlerinde ise meclisin çoğunluğu muhalif grupların eline geçti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri iyiden iyiye hissedilirken, Maduro yönetiminin kriz karşısında etkili adımlar atamaması sosyal sorunların artmasına, halkın sokaklara dökülmesine neden oldu.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan Venezuela’nın ihracat gelirlerinin yüzde 95’i petrolden geliyor. Ancak petrol fiyatlarının sert şekilde düşmesi, gelirlerin ve döviz girişinin azalmasına yol açtı.

İthal malların tedarikinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu da fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Hükümet ise bu yaşananlar karşısında etkili bir politika geliştirmekte zorlandı. Bir yandan fiyat artışlarını baskı altına almaya çalışırken, diğer yandan da bol miktarda para basarak piyasaya sürdü. Bu da enflasyonun artmaya devam ettiği, paranın değer kaybettiği bir döngü yarattı.

Ekonomik sıkıntılar, Chavez’in ideali olan “sosyalist devrimin” omurgasını oluşturan eğitim ve sağlık alanında sunulan hizmetlerin de bozulmasına yol açtı.

Hükümetin sosyal dengeleri korumak adına asgari ücrete sürekli zam yapmasına karşın enflasyon nedeniyle paranın değeri düşerken, bütçe açığı da büyüdü. Bir doktorun ortalama maaşı 100 TL civarında.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, son beş senede ekonomi yüzde 25 civarında küçüldü. IMF ayrıca bu yıl enflasyonun yüzde 10 milyon düzeyine ulaşmasını beklediğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler de 2014’ten bu yana ekonomik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılanların sayısının 3 milyon olduğunu belirtiyor.

Maduro ise yaşanan bu ekonomik kriz karşısında “dış güçleri” suçladı. Yaşananları bir Batı komplosu olarak nitelendirdi, ekonomik sorunlar nedeniyle sokaklara dökülen eylemcilere sert müdahalede buldu.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ı “imparator” olarak tanımladı ve yaşanan ekonomik krizin türetildiğini söyledi. Maduro, başta ABD olmak üzere Batılı devletlere Latin Amerika’dan “ellerini çekmeleri” çağrısı yaptı.

2017 yılında da muhalefetin elinde bulunan Ulusal Meclis’in yetkileri elinden alındı ve yeni bir anayasanın yazımı için Kurucu Meclis’in oluşturulması amacıyla seçimlere gidildi. Ancak muhalefet bu seçimleri boykot etti.

Maduro, Mayıs 2018’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazandı ve 10 Ocak’ta yemin ederek, bir altı yıllık yeni görev dönemine başladı.