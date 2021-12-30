Nick Szabo kimdir? Bitcoin mucidi Nick Szabo nereli? Nick Szabo mesleği ne?

Nick Szabo kimdir? Nick Szabo mesleği ne? Nick Szabo bilgisayar bilimcisi, yazar ve George Washington Üniversitesi'nde eski hukuk profesörüdür. Smart contract bilgisayar protokolü ve dijital para birimi araştırmalarıyla tanınır.

1998 ve 2005 yılları arasında Szabo Bit Gold denilen, şimdilerde Bitcoin[3] mimarisinin habercisi niteliğinde olduğu söylenen bir dijital para mekanizması geliştirdi. Smart Contracts ifadesi ilk olarak Szabo tarafından 1993 yılında söylendi. Burada asıl hedefi (kendi tabiriyle "yüksek oranda evrimleşmek") hukuksal ve bununla iç içe olan iş anlaşmalarını e-ticaret protokolüne göre tasarlamaktı.

Bitcoin'in mucidi Nick Szabo mu?

Szabo'nun ısrarla belirttiği şey, en ufak mikro ödemelerin bile mental işlem maliyeti meydana getirdiğidir. 1995'te Lego'ya makroscale bir çoğaltıcı Robot ekipmanı yapmak için teklif götürdü. Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun Nick Szabo olduğuna dair iddialar vardır. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcast programında Bitcoin'in halen gizemini koruyan mucidi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Musk, Bitcoin'in arkasındaki fikirlerin çoğunlukla Nick Szabo'ya ait olduğunu açıkladı. Szabo, Satoshi Nakamoto olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.