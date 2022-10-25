NFT sayesinde koleksiyonerler kolayca bir araya gelebiliyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen, son yıllarda kullanım yaygınlığı artan illüstrasyon ve NFT teknolojisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NFT yükselişe geçti

NFT yani Non-Fungible-Token’in (değişimi mümkün olmayan değerli varlık) son zamanlarda hızlı bir yükselişe geçerek birçok kişinin gündeminde yer almaya başladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen, “Bu sistem en temelde dijital dünyadaki koleksiyonerlik olarak ifade edilebilir. NFT olarak nitelendirilen çalışmalar ise her şey olabilir. Bir illüstrasyon, bir video veya bir tweet. NFT çalışma sisteminde eserler dijital cüzdan ve kripto para birimi Ether ile satın alınıp, kripto paraların temelinde yer alan blockchain teknolojisi ile sadece sahibine ait olacak şekilde şifreleniyor. Bu sayede orijinal eserin kişiye ait olduğu tescillenmiş olur.” dedi.

Koleksiyonlar taklit edilebiliyor

İllüstrasyon sözcüğünün Latince “lustrare” sözcüğünden türediğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen, “İllüstrasyon, aydınlatmak ve anlaşılır hale getirmek demektir. Yani bir metni, bir durumu ve bir kavramı anlaşılır hale getirmeye betimlemeye yardımcı oluyor. Bu yüzden sanattan ayrılarak görsel bir iletişim diline daha çok yakındır. İllüstrasyonlar farklı teknik ve biçimlerde ortaya konabilir. NFT dünyasında dijital illüstrasyonlara sıklıkla rastlamanız mümkündür. Özellikle dijital karakterlerden oluşturulan koleksiyonlar büyük kitlelerce hem takip edilip hem de farklı varyasyonlarıyla taklit edilebiliyor.” diye konuştu.

Çok geniş alanlarda kullanılabiliyor

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen, ‘İllüstrasyonun bu kadar ilgi görmesinin sebeplerinden biri, çok geniş bir alanda kullanılabilirliğidir’ dedi ve “İllüstrasyon soyut veya somut birçok konu ve durumu görselleştirmemize yarayan güçlü bir görsel iletişim biçimidir. Aynı zamanda da geniş bir kariyer alanına da sahiptir. Bu yüzden sıklıkla kullanılarak popülerliğini her daim korumaktadır. Bu nedenle biz Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Görsel İletişim Tasarımı bölümü altında 2. sınıftan itibaren illüstrasyon eğitimi veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koleksiyonerlerle bir araya gelmeyi kolaylaştırıyor

NFT’nin kişilere yeni teknik ve oluşumları takip etme fırsatı veren büyük dijital bir pazar yeri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen, “Sanat ve tasarım ürünleri için dijital bir pazar yeri oluşturması adına oldukça ilginçtir. Bu oluşum, farklı kültürlerdeki kişilerle koleksiyonları veya eserleri paylaşma imkânı sunarak daha büyük kitlelere ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin, eseri ulaştırmanın mümkün olmadığı bir koleksiyonerle bir araya gelmek artık çok daha kolay hale geldi.”

İllüstrasyon alanında yapay zekâ gelişiyor

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen, NFT ve illüstrasyon ilişkisini konuşurken aslında kaçırılmaması gereken daha büyük bir resmin olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojinin güçlü sembollerinden biri olan yapay zekâ, illüstrasyon alanında her geçen gün daha da gelişiyor. Openai şirketi 2021 Ocak ayında yazı temelli veri görselleştirme olarak ifade edebileceğimiz GPT-3 Dall-e’yi duyurdu. Dall-e’nin yaptığı illüstrasyonlar yapay zekanın insan sınırlarına ne kadar yaklaşmaya başladığının somut bir çıktısı olması adına önemli. 2022 yılında duyurulan Gpt 3 Dall-e 2 ise 2021 yılında duyurulan modele göre çok daha gelişmiş görünüyor. Gerçekçi görseller, kompozisyonlar ve çalışmaların çözünürlük kalitesi bir önceki yıla göre çok daha iyi durumdadır. İlerde sanat ve tasarım ürünlerinin geleceği yapay zekâ üzerinden şekillenecektir.”