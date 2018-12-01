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Nezle, grip yüzünden antibiyotik vermeyin

Çocukları bekleyen hastalıkların başında grip ve nezle geliyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:05
Nezle, grip yüzünden antibiyotik vermeyin

Soğuk havalarda çocuklar ani ısı değişikliklerinden çok çabuk etkilenir. Ayrıca çocukların gerek okul servis araçlarında, gerekse okulda kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunması onların sağlığını olumsuz etkileyerek, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu dönemde çocukları bekleyen hastalıkların başında grip ve nezle geliyor.

Çocuklarda görülen enfeksiyonların büyük çoğunluğu viral enfeksiyonlardır ve bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı gereksizdir. Oysa aileler çocuklarının her hastalığında antibiyotik vermeye başlıyorlar. Unutulmamalıdır ki; doğru endikasyonla yeterli doz ve sürede kullanılmayan antibiyotikler faydadan çok zarar vermektedir.

Yine çocukların aşı ile birçok enfeksiyon hastalığından korunabilmesi için her anne ve babanın çocuklarının hangi hastalıklara karşı nerede ne zaman ve kaç kez aşılandığını bilmesi, varsa eksik aşıların tamamlanması gerekir.

Grip; ani başlayan ve çoğunlukla üşüme hissi, titreme ile birlikte ateş, baş ağrısı, halsizlik, yaygın kas ağrısı ve balgamsız öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Daha sonra boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık, akıntı ve öksürükle birlikte solunum sistemi bulguları ortaya çıkar. Grip salgını, en çok okul çağında görüldüğü için grip aşısı özellikle önemlidir. Tedavide kesinlikle antibiyotikler kullanılmamalı. Bol sıvı alınmalı ve istirahat edilmelidir.

Nezle, gripten daha hafif seyirlidir. Çoğu zaman koyu kıvamlı burun akıntısı vardır. Tedavisi gripteki gibidir. Antibiyotik asla verilmemelidir.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:05
  1. çocuk
  2. nezle
  3. grip

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