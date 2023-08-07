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Spor Neymar'dan herkesi şaşırtan karar
Spor

Neymar'dan herkesi şaşırtan karar

Yeniakit Publisher
2023-08-07 20:58:00 -
Neymar'dan herkesi şaşırtan karar

Brezilyalı yıldız Neymar PSG yönetimine bu yaz ayrılmak istediğini iletti.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, kariyeriyle ilgili gündem yaratacak bir karar aldı. Brezilyalı yıldızın, 5 sezondur formasını giydiği PSG'den ayrılmak istediği öğrenildi.

L'Equipe'in haberine göre, 31 yaşındaki oyuncu pazar günü PSG'li yetkililere takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Brezilyalı ismin yaz transfer döneminde PSG'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Neymar'ın, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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