Neymar yuhalandığı maçta PSG'yi ipten aldı! 1-0 PSG, evinde Strasbourg'u Neymar'ın 90+2'deki golüyle 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), evinde ağırladığı Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı. Paris ekibi, Neymar'ın 90+2'de attığı şık golle 1-0 kazandı. Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

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