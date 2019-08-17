Neymar, PSG'den ayrılıyor!

2017 yılında rekor bir transfer bedeliyle Fransız takımı PSG'ye transfer olan Neymar takımda mutsuz durumda.. Messi'nin gölgesinde kaldığı gerekcesiyle Barcelona'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu aradığını PSG'de de bulamadı.. PSG'de de genç yıldız Mbappe'nin gölgesinde kalan Neymar tekrar Barcelona'ya dönmek istiyor. Real Madrid'in de iddialı olduğu bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

PSG'nin 'kal' talebini reddetti

Neymar, PSG'nin kalması için yaptığı son teklifi reddetti.Real Madrid, Neymar için 120 milyon euro'luk teklif hazırlıyor. İddiaya göre Real Madrid, Neymar'a yıllık 40 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme önermeye hazır.