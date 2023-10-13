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Spor Neymar, kafasına atılan şeyi görünce çıldırdı
Spor

Neymar, kafasına atılan şeyi görünce çıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 19:22:00 -
Neymar, kafasına atılan şeyi görünce çıldırdı

Brezilya'nın Venezuela ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında, tribünden atılan patlamış mısır paketi Neymar'ın başına isabet etti. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Neymar, sinirden çıldırdı.

Brezilya'nın Venezuela ile oynadığı eleme maçında, Neymar'ın başına taraftarın attığı patlamış mısır paketi isabet etti. Brezilyalı yıldız, öfkeden deliye dönerken takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Kafasına patlamış mısır atıldı

Yıldız futbolcu Neymar, tam tünele girmek üzereyken kafasına patlamış mısır paketi atıldı. Takım arkadaşları Neymar'ı soyunma odasına götürmeye çalışırken, Neymar tünelden dönüp tribünlerdeki taraftarla tartıştı.


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Teknik direktör kınadı

Brezilya teknik direktörü Fernando Diniz, takımının Venezuela ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Neymar'ın kafasına patlamış mısır atılmasını kınadı.

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