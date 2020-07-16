Neyi unuttuğunun farkına varan Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher makam aracını kovalamaya kalktı
Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, Bastille Günü kutlamalarına gelen ve makam aracından indikten sonra maskesinin olmadığını fark ederek makam aracının peşinden koşmaya kalkıştı, o anlar da kameraya yansıdı.
Maskesini makam aracında unutan Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher'in yaşadıkları ilginç görüntüler oluşturdu.
Fransa'da kutlanan Bastille Günü'nde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, kısa süreli bir panik yaşadı.
Yüzünü eliyle kapadı
Maskesini makam aracında unuttuğunu anlayan Runacher, aracın peşinden gitmeye kalkıştı. Çaresiz kalan Runacher maskesi gelene kadar yüzünün bir bölümünü eliyle kapatırken, o anlar da kameraya yansıdı.