Neye uğradığını şaşırdı! Kaftancıoğlu böyle rezil oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet, Merkez Bankası rezervleri üzerinden giriştikleri "128 milyar dolar buhar oldu" yalanını sistematik bir biçimde tekrar ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı konuşmada bu konuyu yeniden dile getirdi.

Soruya net bir cevap veremedi

A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'nun "128 milyar doları nerede?" sözlerinin üzerine soru yöneltti, ancak Kaftancıoğlu'ndan net bir cevap alamadı. Kamuoyunun algısını şekillendirmeye yönelik bilinçli iftiralar ile ilgili gerçekler ise rakamlar üzerinden net bir şekilde ortaya çıkıyor.

A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'na "Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin eylemine destek veriyor musunuz?" diye sordu.

Kaftancıoğlu ise yine bu soruya da kaçamak bir yanıt verip iktidarı adres gösterdi. Bu yanıtın üzerine sorusunu yeniden Kaftancığlu'na yönelten A Haber muhabiri "PKK'ya ne zaman soracaksınız bu annelerin evlatları ne zaman gelecek diye? Diyarbakır anneleri sizi yanlarında göremedi hiç onların yanında mısınız? Diyarbakır demek neden bu kadar zor?" diye sordu.

Ancak Kaftancıoğlu, bu soruya da net bir cevap veremedi.