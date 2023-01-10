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Yerel Neye niyet kime kısmet... Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser bulundu
Yerel

Neye niyet kime kısmet... Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser bulundu

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 95 parça tarihi eser ve 92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:48:00 -
Neye niyet kime kısmet... Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında 95 parça tarihi eser ve 92 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, 92 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ile 2 figür, 16 metal parça ve 77 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden adliyeye sevk edilen G.T. tutuklandı.

Eserler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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