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Aktüel "Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyununun prömiyeri yapıldı
Aktüel

"Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyununun prömiyeri yapıldı

Oyunun yönetmeni İlkay Akdağlı: - "Hayatın, evliliğin, aşkın, ülke gerçeklerinin, sosyolojinin, felsefenin birçok alanına temas etmiş geniş bir yelpaze sunuyor oyun. Oyun için bir buçuk saatlik süre içerisinde birçok konuya değinen keyifli bir sohbet diyebiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:26:22 -
"Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyununun prömiyeri yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Newton Bilgisayardan Ne Anlar" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan oyunun yönetmeni İlkay Akdağlı, birçok tiyatronun uzun süre pandemi dolayısıyla perde açamadığını hatırlatarak, tiyatrocuların ekonomik anlamda zor dönemlerden geçtiklerini söyledi.

Akdağlı, kendilerinin de tedirgin olarak sezona başladıklarını dile getirerek, "Devlet Tiyatroları elinden gelen her şeyi yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve havalandırmaya dikkat edildiği takdirde, dilerim kimse zarar görmez ve insanlarımız sanattan mahrum kalmazlar." dedi.

Pandemi sürecinin oyunun provalarını da etkilediğini aktaran Akdağlı, şöyle devam etti:

"Prova sürecinde bolca maske kullanımına dikkat etmeye çalıştık ki bu durum bir tiyatro sahnesinde çok zor. Hatta bir ara bu konuya da temas eden yer yer maskelerin kullanıldığı, sosyal mesafeye özen gösterildiği bir oyun yapma çabasına giriştim açıkcası. Ama o kadar iç içe, birbirine yakın bir karı kocanın hikayesini anlatıyorum ki, mümkün olmadı. İş inandırıcılıktan çıkmaya başladı. Öyle olunca da nasıl biz eşimizle, çocuğumuzla aramıza sosyal mesafe koyamıyorsak, tiyatroda da iki partner her şeyi göze alarak birbirlerine dayanak oldular."

- "Oyun risksiz bir evlilik hayatını anlatıyor aslında"

İlkay Akdağlı, günlerini plajda yiyip, içip, sohbet edip, havadan sudan geçiren bir çiftin evliliğinden bir kesite odaklanan oyuna dair, şunları anlattı:

"Yarı aydın diyebileceğimiz aslında bir şeyler bilen ama bildikleri şeylerden de çok emin olmayan ve bilgileri biraz havada kalan, biraz kahvehanede geçen bir gevezelik gibi her şeyi çok bildiğini sanan bir karı kocanın plajda geçirdiği bir günden bir kesit yazmış yazarımız. Onların o sohbetleri arasında hayatın, evliliğin, aşkın, ülke gerçeklerinin, sosyolojinin, felsefenin birçok alanına temas etmiş geniş bir yelpaze sunuyor oyun. Oyun için bir buçuk saatlik süre içerisinde birçok konuya değinen keyifli bir sohbet diyebiliriz."

Seyirci olarak oyunun kendisi için en etkileyici tarafına karşı Akdağlı, "Bazen hayatta gerçek mutluluğu aramak yerine rutinleri tercih edebiliyoruz. Özellikle evlilik gibi konularda insanlar bir süre mutluluğu elden bırakıyorlar, huzuru tercih ediyorlar. Çünkü alışmışlıklar, alışkanlıklar kolaydır, huzurludur, risksizdir, bizi zorlamaz. Bu anlamda oyun risksiz bir evlilik hayatını anlatıyor aslında. Bu oyunda beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

Behiç Ak'ın kaleme aldığı oyunda Elif Erdal ve Sertel Uğur rol alıyor. 2 perdelik oyunun dekor ve kostüm tasarımını Hakan Dündar, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini Çelik Kasapoğlu hazırladı.

Oyunun koreografisini ise Alpaslan Karaduman ve dramaturgunu Selen Korad Birkiye gerçekleştirdi.

Oyun aynı zamanda Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 3, 5 ve 7 Kasım tarihlerinde de izlenebilecek.

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