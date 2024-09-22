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Ekonomi New York'un Times Meydanı'ndak dev dijital panolarda Türkiye'ye yatırım mesajı yayımlandı! Büyük başarı
Ekonomi

New York'un Times Meydanı'ndak dev dijital panolarda Türkiye'ye yatırım mesajı yayımlandı! Büyük başarı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 23:00:00 - 2024-09-22 23:30:14
New York'un Times Meydanı'ndak dev dijital panolarda Türkiye'ye yatırım mesajı yayımlandı! Büyük başarı

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu için büyük adımlar atarken sağlamlaştırarak ve ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefliyor! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguluyor.

Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye'nin yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçirdiği, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağladığı belirtiliyor.

Mesajlar, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'un dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladığı bu dönemde düzenli aralıklarla gösterilmeye devam edecek.

 

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