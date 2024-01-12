New York'tan sonra Moskova’da da bir sinagogun altından gizli tünel çıktı

ABD’nin New York kentinde bir sinagogun altında kaçak tüneller bulunması sonrası Rusya’nın başkenti Moskova’dan da aynı görüntüler geldi. Kentteki bir sinagogun altında gizemli tünelin olduğu ortaya çıktı. New York’ta Yahudilerin yoğun olarak kullandığı “Chabad-Lubavitch World Headquarters” adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

New York’takine benzer bir görüntü ise Rusya’nın başkenti Moskova’dan geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı anlar kameraya yansıdı.