New York'taki kara propagandayla ilgili FETÖ'cü Asım Yıldırım'dan itiraf

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FETÖ firarisi Asım Yıldırım, ABD’nin New York şehrinde bir elektrik panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan’ yazılı ilanın parasını kendi gibi FETÖ’cü olanlarla birlikte toplandığını söyledi.

New York'ta 'Stop Erdoğan' ilanı

ABD’nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında FETÖ’cüler kara bir propagandaya imza attı. FETÖ’cülere ait dernek olan ‘Silenced Turkey’ Manhattan’daki Times Meydanı’na yakın bir elektrik panosunda ‘Stop Erdoğan’ yazılı bir ilan yayınladı. ABD'de yaşayan Türk toplumu ilana tepki gösterirken konuya ilişkin Ankara'da bir soruşturma başlatıldı.

FETÖ'cü Asım Yıldırım itiraf etti

FETÖ’nün yayın organı STV’de sunuculuk yapan firari Asım Yıldırım da sosyal medya hesabından söz konusu kara propagandayla ilgili bir paylaşım yaptı.

FETÖ’cü Asım Yıldırım, Twitter’da yaptığı paylaşımda Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılan propagandanın FETÖ’cülerin kendi aralarında topladıkları para ile yapıldığını söyledi. Yıldırım, “Masumların kendi aralarında topladıkları paralarla verdikleri ilandan pek rahatsız oldular. @silencedturkey 'e ve gönüllülerine KOCAMAN TEŞEKKÜRLER.” ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Türklerden tepki

Caddeden geçen ve ilana şahit olan milyonlarca insanın Türkiye hakkında yanlış düşüncelerine neden olan ilan panosuna ilişkin Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve ABD’de yaşayan Türk vatandaşları tepki gösterdi.

Şikayetlerin ardından ilan kaldırıldı

TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, ilanı veren reklam şirketine şikayet telefonları yağdığını belirterek, "Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize, bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Biz de tamamen çarpıtmadan ibaret bu reklamın Türk-Amerikan toplumunu incittiğini ve eğer kaldırmazlarsa iftiradan dava açacağımızı belirttik. Türk toplumunun kararlığını görünce ilanı kaldırdılar." dedi.

FETÖ’cüler ABD’de Türk Amerikan ilişkilerini zedeleyici propagandalarına devam ederken; böyle bir ilana izin verilmesi ABD'nin FETÖ'cülere nasıl kol kanat gerdiğini gösterdi.