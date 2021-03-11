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Dünya New York'ta yeni koronavirüs kararı
Dünya

New York'ta yeni koronavirüs kararı

ABD'nin New York şehrinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalar kapasitelerinin 4'te 1'ini kullanabiliyordu. Alınan yeni kararla 19 Mart'tan itibaren kapasitenin yüzde 50'ye çıkarılacağı açılandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 03:12:00 -
New York'ta yeni koronavirüs kararı

New York Valiliği tarafından yapılan açıklamada, restoranların iç mekanlarında yüzde 50 kapasiteye geçilmesinin şehirdeki spor salonları, gazino ve diğer benzeri iş yerlerini de kapsayacağı kaydedildi.

New York şehri dışında bulunan ve yüzde 50 sınırlama ile çalışan banliyölerdeki restoranların ise 19 Mart'tan sonra iç kullanımının yüzde 75 kapasiteye çıkabileceği ifade edildi.

New York'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk defa 12 Mart 2020'de iç mekan kapasitesinde yüzde 50 kısıtlamaya gidilmiş, restoran işletmeleri yıl boyunca salgın rakamlarıyla doğru orantılı olarak, iç mekanların tamamen kapatıldığı, sadece paket servisine izin verildiği dönemler yaşamıştı.

Kovid-19 vakalarının tekrar artmasıyla 11 Aralık 2020'de restoranların iç mekanlarının kullanımı yasaklanmış, 14 Şubat'tan itibaren ise yüzde 25 kapasiteyle yeniden başlamıştı.

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