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Gündem New York'ta Yahudi asıllı Amerikalılar Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü
Gündem

New York'ta Yahudi asıllı Amerikalılar Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:43:00 -
New York'ta Yahudi asıllı Amerikalılar Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

ABD'nin New York şehrinde Filistin ile dayanışma için bir araya gelen binlerce protestocu kefenli bebek maketleriyle sessiz yürüyüş düzenledi.

Noel Bayramı ve yeni yıl sezonu dolayısıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Times Meydanı'nı dolduran çoğu Yahudi asıllı binlerce Amerikalı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi.

Yaşlı grupların çoğunlukta olduğu protestocular ellerinde, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bebek ve çocukları temsil eden kefenli maketleri ve hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğraflarını taşıdı.

42. Cadde'de yer alan Bryant Park'ta toplanan aktivistlerin, New Yorkluların ve turistlerin bakışları arasında Times Meydanı'na yürürken Broadway Caddesi'ne ellerindeki kefenli maket bebekleri bırakması ilginç görüntü oluşturdu.

Gazze'ye yönelik saldırılarda 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden binlerce bebeğe dikkati çeken göstericiler, melodik bir şekilde "Şimdi ateşkes" sloganını seslendirdi.
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Tamamına yakını siyah elbiseler giyerek sessiz ve sakin adımlarla New York'un merkezinde Filistin'e destek için farkındalık oluşturmaya çalışan aktivistlerin gösterisi oldukça ilgi çekti.

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