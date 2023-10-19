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Sosyal Medya New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor
Sosyal Medya

New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-19 13:38:00 -

ABD’nin göbeği New York’ta reklam panosunda gösterilen Bıden'ı suçlayan yazı sosyal medyayı salladı.

İsrail- Hamas çatışması şiddetlendi. İsrail, 2 gün önce Gazze'deki hastaneyi vurarak hem savaş hem de insanlık suçu işledi. Gazze’de yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Bunun yakıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi ve İsrail’e destek verdiklerini duyurdu.

İsrail’in katliamlarına dünyada tepkiler devam ediyorken New York'taki bir caddede İsrail'in Biden'ın desteğiyle Filistin'de katliam yaptığı yönünde bir pano dikkat çekti.

İsrail’in katliamlarına dünyada tepkiler devam ediyor. New York meydanındaki reklam panosuna "İsrail hastaneleri bombalıyor, parasını Biden veriyor" yazılı pankart asıldı. Yazı dünya basınında gündem oldu.
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Panolar, kısa süreli olarak New York'un farklı yerlerinde görüldü. "ABD Filistin halkının soykırıma uğramasını desteklemek için 3.8 milyar dolar gönderiyor", "İsrail hastaneleri bombalıyor, Biden parasını ödüyor", "Filistin'e Özgürlük", "Gazze'ye ablukayı sonlandırın" gibi mesajların da yansıtıldığı iddia edildi.

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Yorumlar

Bekir Kalınsazlıoğlu

Allah c.c. belasını versin onun ve uşaklığını yaptığı siyonist köpek netenyahunun...Müslümanların kanını içe içe bıkmadılar..kendilerinden evvelki meslekdaşları da aynı şeyleri yaptı.. yaktı, yıktı, cinayetler, bombardımanlar, savaş suçları, ibadethane hastane okul bombardımanları....Allah c.c. sizi ve destekçilerinizi kahretsin... cehennemin en dibine düşün inşallah..şeref yoksunu mahluklar...katil .. kuruları*****
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