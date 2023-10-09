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Dünya New York'ta Filistin'e destek gösterisi yapıldı
Dünya

New York'ta Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 11:02:00 -
New York'ta Filistin'e destek gösterisi yapıldı

ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

New York bölgesinde faaliyet gösteren Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından "Filistin için herkes dışarı" çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.

Times Meydanı'nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

"Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son", "Direniş haklıdır", "Apartheid İsrail'e ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartlar taşıdı.

Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı.

İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.
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Filistin yanlısı göstericiler, daha sonra sloganlar atarak İsrail'in New York Başkonsolosluğu önüne doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, burada da bir süre devam ettikten sonra sona erdi.

New York Valisi Kathy Hochul, X sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Times Meydanı'nda yapılacak Filistin'e destek gösterisini kınayarak, "Planlanan miting iğrenç ve ahlaki açıdan tiksindirici" ifadelerini kullanmıştı.

Gösteriyi organize eden STK'lerden biri de X sosyal medya hesabından, "Vali Hochul'un anayasal protesto hakkımıza karşı nefreti körükleyen pervasız yorumlarını kınıyoruz. Baskıya ve apartheid'e karşı direniş Filistinlilerin temel hakkıdır. Haklı mücadelelerinde onların yanındayız." ifadeleriyle karşılık vermişti.

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