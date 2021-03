New York’ta FETÖ reklamları

Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) üs haline getirdiği Amerika’da kara propagandaya devam ediyor.



Hain 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerin sığındığı liman olan ABD’de, terörist organizasyon mensupları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki çalışmalarında sınırları zorluyor.



FETÖ’cüler durmuyor



Lobi baskısıyla önce senatörlere, sonra da Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Biden yönetiminden Türkiye ve Erdoğan’a baskı uygulanmasını talep eden FETÖ’cüler bu sefer de New York’un en işlek caddelerinden birinde Time Square’de yer alan reklam panolarına Erdoğan aleyhinde çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi.



New York’ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ’nün ABD’deki platformlarından olan “Silenced Turkey” oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayarak reklam panolarına “Stop Erdoğan” yazılarını yazdırdı.



Özellikle ünlü markaların yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square’de ilan veren FETÖ’cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.



İlk karalamaları değil



FETÖ’cüler daha önce de benzer kara propaganda yönetimini uygulamış, New York’ta taksilerin üzerlerinde bulunan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ilanlara yer verilmişti.