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Aktüel

New York'ta bir aydır işgal eylemi yapan protestocular dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:55:19 -
New York'ta bir aydır işgal eylemi yapan protestocular dağıtıldı

NEW YORK (AA) - ABD’de New York polisi, yaklaşık bir aydır Manhattan’da "Belediye binasını işgal et" eylemi yapan göstericileri, bulunduğu yerden dağıttı.

''Siyahi hayatlar önemlidir'' protestoları kapsamında bir aydır göstericilerin mesken tuttuğu City Hall Park, bu sabah gün doğmadan çevik kuvvet ekipleri tarafından temizlendi.

Dağılmak istemeyen ve polise direnen göstericilerden 7 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler parktan çıkarıldıktan sonra New York Belediyesine ait çöp kamyonları gelerek temizlik yaptı, civardaki binaların duvarlarına yazılmış protestolarla ilgili duvar yazılarını temizledi.

- Her gece parkta yüzlerce kişi kalıyordu

25 Mayıs'ta Minnesota’da gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde başlayan protestolar çerçevesinde yaklaşık 100 kişilik bir grup, New York Polis Departmanlığının bütçesinin kısılması için New York Belediyesi önünde işgal eylemi başlatmıştı.

23 Haziran’dan itibaren devam eden işgal eylemine, her gün dağıtılan bedava yiyecek nedeniyle sonradan katılan evsizler de dahil yüzlerce kişi katılıyordu.

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