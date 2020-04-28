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Dünya

New York'ta ambulans çağırmak için servet ödüyorlar

ABD'de koronavirüs vakaları giderek artarken New York'ta bir ambulans çağırmak için neredeyse servet talep ediliyor. Türkiye gerekli durumlarda vatandaşları için özel ambulans uçak kaldırıyor.

2020-04-28 03:21:00 -
New York'ta ambulans çağırmak için servet ödüyorlar

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti. Ancak halen sağlık sistemini daha yeterli kılmak için gerekli adımlar atılmıyor

Aksine, bazı eyaletlerde sağlık hizmetleri için fahiş ücretler isteniyor.

New York'ta bir ambulansın bedeli 1420 dolar

Bunlardan biri de New York. Eyaletin internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, bir ambulans çağırmanın 775 dolardan, 1420 dolara kadar çıkıyor.

1 mil başına (1,6 kilometre 15 dolar alınan eyalette, sigortası olmayanlar, bu meblağın 2 ya da 3 katını ödemek zorunda kalıyor.

Günde 6000 çağrı yapıldı

Vaka sayısının tavan yaptığı geçen ay, ambulans çağıranların günlük sayısının ortalama 6000 olduğu belirtildi.

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