New York Times'tan yeni skandal... Terör örgütüne resmen "kalkan" oldular

İstanbul'un en hareketli lokasyonlarından Taksim İstiklal Caddesi'nde, dün hain bir terör saldırısı gerçekleşti. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybederken terörist sabaha karşı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal'deki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin Emniyet tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Diğer yandan Soylu, saldırı emrinin nereden verildiğine ilişkin de ilk değerlendirmelerin PKK/YPG terör örgütünü işaret ettiğini ve adresin de Kobani olduğunu aktardı.

PKK/PYD'ye "terörist" diyemediler

Bakan Soylu, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz" ifadeleriyle terör saldırısının sorumlularını da açıkladı.

Tüm dünyanın gündemine oturan saldırının ardından ABD'li New York Times'ın kullandığı ifadelerse büyük tepki çekti.

Terör saldırısını adeta yumuşatarak veren NYT, Bakan Soylu'nun, olayın arkasındaki terör örgütünü işaret etmesine rağmen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirmekten kaçındı.

İkiyüzlü ifadeler

Saldırıyı gerçekleştiren terörist için "Kürt militan" ifadelerini kullanmayı tercih eden gazete, haberinde PKK/PYD terör örgütünün ismini kullanmaktan da benzer şekilde kaçındı.

"Türk İçişleri Bakanı saldırının arkasında Kürt militanları olduğunu ifade etti" sözleriyle PKK/PYD terör örgütüne adeta kalkan olan gazete, Avrupa'da gerçekleşen başka terör saldırıları içinse aynı yaklaşımı göstermiyor.

Terör örgütüne "kalkan" oldular

Daha önce başta Fransa olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği birçok saldırı için "terör saldırısı" ifadesini kullanan, failler için terörist tanımlamasını kullanan NYT'ın, PKK/PYD'li teröristler içinse ısrarla terörist tanımlamasından kaçınması büyük tepki çekti.

Saldırının ardından hadsiz sözler sarf edilmişti

Saldırının ilk saatlerinde yaptığı haberle söz ettirmişti. Hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini gösteren gazete, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yapmış, ilgili haberinde "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer vermişti.

Terör saldırısını ve saldırının kurbanı olan masum sivilleri adeta görmezden gelen NYT, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti" söylemlerinde bulunmuştu.