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Dünya New York Times'tan 'Trump' iddiası
Dünya

New York Times'tan 'Trump' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin galibinin Demokrat rakibi Joe Biden ilan edilmesi durumunda 2024 için hemen adaylığını açıklamayı planladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:28:00 -
New York Times'tan 'Trump' iddiası

ABD basınında Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde bundan sonra ne yapacağına ilişkin her gün çeşitli spekülasyonlar yer alırken New York Times (NYT) gazetesi yeni bir iddiada bulundu.

NYT'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına Biden'ın resmen galip ilan edilmesi durumunda hemen 2024 seçimlerine adaylığını açıklayabileceğini ileri sürdü.

"Trump, her şeyin bittiği biliyor"

Gazete, danışmanlardan birçoğunun Trump'a seçim sonuçlarını değiştirme şansının son derece düşük olduğunu bildirdi. NYT'ye konuşan bir danışman "Trump, her şeyin bittiği biliyor" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında gazete, seçim sonuçlarını tanımayı reddetmesine ve bazı eyaletlerde dava açmasına rağmen Trump'ın sonuçlara itiraz konusunda net bir planı olmadığını öne sürdü.

Trump, 2024 yılında aday olması halinde eski Başkan Cleveland gibi koltuğa geri dönebilir. 22. ABD Başkanı Grover Cleveland, ilk döneminin sonundaki seçimleri rakibi Benjamin Harrison'a kaybetmiş ve 24. dönemde yeniden aday olarak bir dönem aradan sonra Beyaz Saray'daki koltuğuna geri dönmüştü. ABD Anayasası'na göre bir başkan en fazla iki dönem görev yapabilir. Fakat bunun iki dönem peş peşe olması yönünde bir kural bulunmuyor.

Donald Trump, ekim ayında verdiği bir demeçte seçimi kaybederse çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını ve ülkeyi terk etme kararı alabileceğini belirtmişti.

Öte yandan, seçim sonuçlarını kabul edeceğinin ve Beyaz Saray'ı terk edeceğinin işaretini vermeyen Trump'ın hile iddialarını ısrarla devam ettirmesi karşısında federal ve eyaletler düzeyindeki seçim yetkilileri ortak bir açıklama yayımlayarak 3 Kasım 2020 seçimlerinin ABD tarihinin en güvenli seçimleri olduğunu söylemişti.

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