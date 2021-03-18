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Ekonomi New York borsasına Fed gazı
Ekonomi

New York borsasına Fed gazı

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan kararlar sonrası New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 01:11:00 -
New York borsasına Fed gazı

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 3.974,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artışla 13.525,20 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

Çarşamba gününe karışık seyirle başlayan endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısından çıkan kararların ardından pozitif bir seyir izledi.

Beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan Fed, varlık alımlarının da süreceğine işaret etti.

Fed, büyüme ve enflasyon tahminlerinde artışa giderken, faiz oranlarında 2023'e kadar bir değişiklik olmayacağının sinyalini verdi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltilirken, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e çıkarıldı.

Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 olarak belirlenirken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Fed'den yapılan açıklamada, toparlanma hızındaki yavaşlamanın ardından salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam etmesine rağmen son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin yönünü yukarı çevirdiğine işaret edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi.

Ekonomik toparlanmanın düzensiz ve tamamlanmaktan uzak olmaya devam ettiğini belirten Powell, önündeki yolun ise belirsizliğini koruduğunu yineledi.

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

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