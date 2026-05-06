  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan vize anlaşması Özgür Özel’den 3 eşkıyaya anma: Banka soydu, Türk polisine kurşun sıktı Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanı açıklandı TUSAŞ ile TEI sözleşme imzaladı! ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk anlaşma Kongrede aday olacak mı? Ali Koç kararını verdi! İran yol haritasını verdi! Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem Dünyanın gözü bu gemideydi! DSÖ’den flaş tahliye açıklaması Teknoloji girişimlerine dev destek! Bakan Kacır detayları paylaştı ABD’de Kongre üyeleri kazan kaldırdı Çember daralıyor Bu kez doğrusunu yaptı! Davutoğlu'ndan milli piyango vaadi
Ekonomi ABD'de New York borsası günü yükselişle kapadı
Ekonomi

ABD'de New York borsası günü yükselişle kapadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de New York borsası günü yükselişle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü yükselişle kapadı.

New York borsası, Orta Doğu'da barış umutlarıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,24 artarak 49.910,59 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 artışla 7.365,12 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 kazançla 25.838,94 puana çıktı.

ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik artarken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

 

Analistler, bu gelişmenin Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik tansiyonu düşürdüğünü ve ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, "İran'ın, üzerinde anlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak ki bu büyük bir varsayım olur, zaten efsanevi olan Destansı Öfke Operasyonu sonuna gelmiş olur." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın üzerinde anlaşılan konuları kabul etmemesi halinde "bombardımanın öncekinden daha yüksek ve yoğun düzeyde tekrar başlayacağı" tehdidinde bulundu.

Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğine dair iyimserlikle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 7'nin üzerinde azalışla 102,04 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6 civarı düşüşle 95,85 dolardan alıcı buldu.

 

Kurumsal tarafta, çip şirketi Advanced Micro Devices (AMD), dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda, güçlü kar ve gelir bildirdi. Mevcut çeyreğe dair gelir tahminleri de beklentileri aşan AMD'nin hisseleri yüzde 18,6 değer kazandı.

Bugün finansal sonuçlarını açıklayan medya devi Walt Disney'in geliri ve karı da beklentilerin üzerinde gelirken, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 7,5 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de nisanda hızlanan özel sektör istihdamı 109 bin kişilik artış kaydetti.

Türkiye ekonomide zirveye yerleşti: Müslüman ülkeler arasında liderlik koltuğunda
Türkiye ekonomide zirveye yerleşti: Müslüman ülkeler arasında liderlik koltuğunda

Gündem

Türkiye ekonomide zirveye yerleşti: Müslüman ülkeler arasında liderlik koltuğunda

Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? "Veri ekonomisi" gerçeği gün yüzüne çıktı
Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? "Veri ekonomisi" gerçeği gün yüzüne çıktı

Gündem

Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? "Veri ekonomisi" gerçeği gün yüzüne çıktı

Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak
Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Ekonomi

Günde 3 bin ton arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi G7 gündeminde: Sıfır Atık Vakfı'ndan kritik temaslar
Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi G7 gündeminde: Sıfır Atık Vakfı'ndan kritik temaslar

Aktüel

Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi G7 gündeminde: Sıfır Atık Vakfı'ndan kritik temaslar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23