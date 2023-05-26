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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 23:49:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, borç limiti konusunda anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlikle haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 330 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1 artışla 33.093,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 artarak 4.205,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,19 kazançla 12.975,69 puana yükseldi.

ABD'de devam eden borç limiti müzakereleri ve açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Analistler, borç limiti konusunda anlaşmaya yaklaşıldığına ilişkin iyimserliğin endekslerin pozitif seyrinde etkili olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, çalışmalara devam edileceğini söyledi.
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Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray ile Kongre müzakerecilerinin borç limitini 2 yıllığına yükseltmek için bir uzlaşma anlaşmasına yakın oldukları belirtildi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, nisanda aylık yüzde 0,8 ile beklenenden fazla artarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,7 yükseldi.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri de nisanda aylık bazda yüzde 1,1 artarak beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise mayısta yukarı yönlü revize edilerek 59,2 oldu.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "hazirandaki para politikası toplantısı için her şeyin masada olduğunu, hala yüzde 5'in üzerinde faiz oranını desteklediğini" ifade etti.

Fed'in para politikasını gereğinden az sıkılaştırmamasının önemine işaret eden Mester, bugün açıklanan verilerin enflasyon konusunda bankanın daha yapacak çok işi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), "ABD'nin faiz oranının 2024 sonlarına kadar yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasında olacağını öngördüğünü" bildirdi.

New York borsası, pazartesi günü ABD'de Anma Günü tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak.

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