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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, enflasyon endişelerinin azalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 02:06:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 34.088,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artarak 4.077,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 kazançla 11.584,55 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde enflasyon endişelerinin azalmasıyla pay piyasalarında gün boyu pozitif seyir izlendi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı İstihdam Maliyeti Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttı.

Analistler, iş gücü maliyeti verilerinin, yatırımcıların Fed'in enflasyonla mücadele kapsamındaki agresif sıkılaştırma politikasında yumuşamaya gidebileceğine yönelik beklentilerini artırdığını belirtti.

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